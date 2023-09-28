Edirne İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olma suçundan haklarında adli işlem kaydı bulunan, bu suçlarından dolayı kamu görevinden ihraç edilen ve geri itme suretiyle giriş yaptığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Şüpheli şahıslar, TEM, JASAT ve Asayiş timlerince yapılan müşterek faaliyette yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Operasyonda ; 4 adet cep telefonu,1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash bellek, 1 adet harddisk ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.