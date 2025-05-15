Geçti’nin 26 suç kaydı olduğu belirtilirken, karakoldan firarı sırasında ihmaller zinciri yaşandığı belirlendi.

Polis memuru Ramazan A.’nın, Geçti’yi ailesiyle görüştürmek üzere kelepçesiz şekilde nezaret odasından çıkardığı, bu sırada bölgeden uzaklaşarak kontrolü kaybettiği ifade edildi. Bu fırsattan yararlanan Geçti, firar etti. Olay sonrası Komiser Abdullah A., yakalama için polis memurları Şeyda Yılmaz ve Kürşat Hakkı Sarıtepe’yi görevlendirdi.

Yakalama sürecinde yaşanan kovalamaca ve arbede sırasında, Geçti polis memuru Sarıtepe’nin silahını alarak ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. yaralandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda üç polis memuru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan da toplamda 26 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.