Bakan Işıkhan, 2025 yılı içinde toplam 1 milyon 320 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini duyurdu.

Kadınlar, gençler, engelli bireyler ve yükseköğretim mezunları için iş olanaklarının artırılacağını ifade eden Işıkhan, bu gruplara yönelik planlanan sayıları da paylaştı. Açıklamasına göre 500 bin kadın ve 500 bin gencin yanı sıra, 45 bin engelli birey ve 275 bin üniversite mezunu vatandaş iş gücüne dahil edilecek.

Bakan Işıkhan, bu hedefin hem ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını hem de toplumsal katılımın artmasına vesile olacağını belirtti.