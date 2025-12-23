Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şehri afetlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarına hız verdi. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan eski Tekel Şarap Fabrikası sahasında geniş kapsamlı bir "Arama Kurtarma Eğitimi" düzenlendi.

Zorlu senaryolar başarıyla uygulandı

Tekirdağ Büyükşehir Arama Kurtarma (TBAK) gönüllüleri ve itfaiye ekiplerinin katıldığı eğitimde, gerçekçi bir afet senaryosu üzerinde çalışıldı. Uygulama kapsamında enkaz altından yaralı tahliyesi, beton kırma çalışmaları (yatay ve dikey kırım) ve yüksekten iple iniş teknikleri gerçekleştirildi. Bu eğitimlerle, gönüllü ekiplerin afet anındaki pratik kabiliyetlerinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Çalışmaları yerinde incelemek üzere tatbikat alanını ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, ekiplerle bir araya gelerek süreç hakkında bilgi aldı. Sahada görev yapan personele ve gönüllülere teşekkür eden Başkan Yüceer, şunları söyledi:

"Her türlü afete karşı hazırlıklı olmak zorundayız. Büyükşehir Belediyemiz, TESKİ ve tüm iştiraklerimizle birlikte çok daha donanımlı bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın bizden beklentisi yüksek. Bu bilinçle ayakta kalacak, güçlü ve organize bir yapıyla krizleri en doğru şekilde yöneteceğiz. Hedefimiz, ihtiyaç duydukları her an hemşerilerimizin yanında olabilmektir."

2026’da gönüllü ordusu büyüyor

Öte yandan, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2026 yılı içerisinde gönüllü arama kurtarma ekiplerinin sayısının artırılmasının hedeflendiği, bu kapsamda başvuru ve eğitim süreçlerine yönelik çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Arama kurtarma alanındaki eğitim ve tatbikatların ise düzenli periyotlarla devam edeceği kaydedildi.