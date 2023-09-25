Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Jandarma ekiplerince S. C. T. isimli şahsın evinde yapılan aramada , şişelere basılmış satışa hazır vaziyette 415 litre kaçak içki, 1 adet mantarlama makinesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü kaçak içki istihbaratı üzerine harekete geçti.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş timlerince Uzunköprü ilçesinde S. C. T. isimli erkek şahsın evinde uyuşturucu madde arama köpek unsurunun da desteği ile arama yapıldı.

Yapılan arama sonucu şişelere basılmış satışa hazır vaziyette 415 litre kaçak içki, 1 adet mantarlama makinesi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet kurusıkı tabanca fişeği, 20 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan ürünlere el konurken, şüpheli şahıs S. C. T.’ye toplam 13 bin 304 Türk Lirası para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheli S. C. T.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.