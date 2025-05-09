Mali disiplinden taviz vermediklerini söyleyen Erdoğan gündemine Özel'in yabancı basına verdiği röportajını da alıp "Adı yolsuzlukla anılan bir avuç için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor. Genel Başkanının suç örgütünün boyunduruğundan kurtulması kendini toparlaması ülkenin gündemine dönmesi gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadele mesajı veren Erdoğan burada yabancı basına tartışmalı röportajlar veren boykot çağrıları yapan CHP lideri Özel'e de tepki gösterdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının özeti şöyle:

MÜSİAD daima demokrasiden, özgürlüklerden yana güçlü bir duruş sergiledi. Türkiye'nin demokraside, ticarette ve diğer pek çok alanda yazdığı başarı hikayesinde en çok emeği olanlardan biri de MÜSİAD ailesidir.

MÜSİAD bütün Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmedi. 35 yıldır duruşunuzu muhafaza ettiniz.

Nice olmaz denileni başardık, nice kirli senaryoyu yırtıp attık. Sabrettik, mücadele ettik. Bundan sonra da her oyunu bozup, her engeli aşacağız.

Gelecekte de MÜSİAD'la bir ve beraber olacağız. 11 aydır enflasyon kesintisiz. düşüyor. Son 40 ayın en düşüğüne ulaştık.

Sabırlı bir şekilde yol alıyoruz. Kararlarımızı uyguluyoruz. 2 sene önceki reform programımızla kalıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağladı. Son 2 yılda çok ciddi mesafe kaydettik.

KAYIT DIŞILIKLA MÜCADELE

Mali disiplinden de taviz vermiyoruz. Depremin yaralarını hızla sararken tasarruf tedbirlerini sürdürüyoruz. Kayıt dışılık her şeyden evvel haksız rekabettir. Kayıt dışılığa göz yummak, kardeşlerimizin hakkını yedirmek olacaktır. Sizden bu konuda bizlere destek olmanızı bekliyoruz.

Gelişmelere bağlı olarak iç ve dış talepte geçici yavaşlama olabilir. Biz bunları ne göz ardı ediyoruz ne de takılıp kalıyoruz. Son bir buçuk aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir duruş sergiledik.

Yatırım, üretim, istihdam ile birlikte kaliteli büyüme ilkemize bağlılığımızı koruyoruz.

Bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı.

İhracat sadece döviz geliri değildir. İstihdamdır, refahtır...

ÖZEL'E SERT TEPKİ

Karalama kampanyalarıyla mücadele ediyoruz. Muhalefette değişim görmeyi beklerken düş kırıklığıyla karşılaşıyoruz.

Muhalefet iktidarı yıpratayım derken Türk ekonomisine zarar veriyor.

Aktörler, genel başkanlar değişse de zerre değişim olmuyor. Genel Başkan çıkıyor yabancı aktörlere kendi ülkesini şikayet ediyor. Türk ekonomisine zarar veriyor. İşçi kardeşlerime zarar veriyor.

Adı yolsuzlukla anılan bir avuç için 85 milyonu hayal kırıklığına uğratıyor.

Bunun adı ekonomik tetikçiliktir, ispiyonculuktu. Türkiye'nin jurnallemesine gözlerimiz kapatamayız.

Genel Başkanının suç örgütünün boyunduruğundan kurtulması kendini toparlaması ülkenin gündemine dönmesi gerekiyor.