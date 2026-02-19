Kaza, Karaman-Konya karayolunun 31. kilometresi Kazımkarabekir ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Günay (43), yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere ok gibi saplandı. Diğer sürücülerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine varan ekipler sürücü ve eşi Ayşe Günay’ın (36), olay yerinde feci şekilde can verdiğini belirledi.

Kazada yaralanan aileni 3 yaşındaki kızları E.H.G. ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybeden karı-kocanın cenazeleri itfaiye tarafından araç içerisinden çıkarılarak kızlarının kaldırıldığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.