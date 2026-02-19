Ziyaret kapsamında diplomatik temsilciler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve bölge kanaat önderleriyle bir araya gelen Başkan Usta, Batı Trakya'nın tarihî ve kültürel birikimine vurgu yaparak, 'Batı Trakya, ortak hafızamızın, kadim kültürümüzün ve gönül coğrafyamızın çok kıymetli bir parçasıdır. Bölgedeki soydaşlarımızın kültürünü yaşatma iradesi ve toplumsal dayanışması bizler için büyük bir değer taşımaktadır.' ifadelerini kullandı.

Diplomatik ve Kurumsal Temaslar Gerçekleşti

Başkan Usta, ziyaret kapsamında Gümülcine Başkonsolosluğu'nu ziyaret ederek Başkonsolos Aykut Ünal ile bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, yerel iş birlikleri ve kültürel bağların güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı çerçevesinde Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı da ziyaret eden Başkan Usta, müftülerin Batı Trakya'da yürüttükleri hizmetlerin toplumsal birlik ve kültürel süreklilik açısından önemine dikkat çekerek, emekleri ve misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.

Batı Trakya da kültürümüzün yaşatılması amacıyla 1928 yılında kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği ile 1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Usta Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ve İskeçe Türk Birliği Başkanı Kerem Abdurrahimoğluna misafirperverlikleri için teşekkür edildi.

Program kapsamında ayrıca İskeçe'ye bağlı Mustafçova (Myki) Belediye Başkanı Av. Ahmet Kurt ile makamında bir araya gelen Başkan Usta, görüşmede yerel yönetimler düzeyinde iletişimin artırılması, karşılıklı tecrübe paylaşımı ve ortak çalışma alanlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Ziyaretin önemli başlıklarından biri de ekonomik ve kurumsal iş birliği oldu. Başkan Usta, İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Marianthi Maliaroudaki ile gerçekleştirilen görüşmede; İznik ile İskeçe arasında turizm, tarım, çini ve el sanatları alanlarında iş birliği imkânlarını, ayrıca ortak Avrupa Birliği projeleri geliştirilmesini ele aldı.Görüşmeye ilişkin değerlendirmede Başkan Usta, 'Karşılıklı saygı ve iyi komşuluk anlayışıyla şehirlerimiz arasındaki ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Ziyaretlerin planlanması ve hazırlanmasında İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fatih Türkmen'in emeğinin çok büyük olduğu vurgulayan Başkan Usta, temaslar boyunca eşlik eden Türkmen'e destekleri ve katkıları nedeniyle özellikle teşekkür etti.Ayrıca, İskeçe Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, bölgede faaliyet gösteren Türk iş insanı Hayrettin Nurettinoğlu'nun da ziyaret sürecine katkı sağladığını belirtilerek kendisine teşekkür edildi.

'Batı Trakya ile Köprüleri Güçlendireceğiz'

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ziyaretin sonunda Batı Trakya'nın kültürel zenginliği ve köklü toplumsal yapısına dikkat çekerek, Batı Trakya, haritada bir sınırın ötesinde görünse de gönlümüzde daima en yakınımızda olan bir gönül coğrafyasıdır; orada yaşayan Türk kardeşlerimiz ise diline, inancına, kimliğine ve kültürüne yüzyıllardır vakarla sahip çıkan, sevinciyle sevindiğimiz, hüznüyle yüreğimizin burkulduğu kıymetli soydaşlarımızdır. En büyük temennimiz; Batı Trakya Türklerinin bulundukları topraklarda huzur içinde, eşit haklarla, saygı ve güven ortamında yaşamaları, ana dillerini ve kültürel değerlerini özgürce yaşatmalarıdır; çünkü biz inanıyoruz ki barışın ve iyi komşuluğun yolu, karşılıklı anlayıştan, diyalogdan ve insan onurunu merkeze alan yaklaşımlardan geçer. İznik'ten Batı Trakya'ya uzanan gönül köprülerimizi diri tutmayı bir görev bilerek, kardeşliğimizi güçlendiren her selamı, her kültürel bağı ve her dayanışma adımını çok değerli görüyor; Batı Trakya'daki tüm kardeşlerime sağlık, esenlik ve huzur diliyor, muhabbetle selamlıyorum' diye belirtti.