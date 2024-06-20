Edirne’de Lalapaşa ilçesi Sinanköy yolu ve sanayi bölgesi arasında bulunan meraya katı atık dökülmesi ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, atıkları meraya döken şahsı tespit ederek para cezası uyguladı ve attığı atıkları temizletti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy kırsalında meraya katı atık döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler merayı kirleten şüpheliyi tespit etti. Şüpheliye hem para cezası uygulandı hem de kirlettiği alan temizletildi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetim ve kontrollerin süreceği belirtildi.