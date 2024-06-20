20 Haziran Perşembe itibaren başlayarak 28 Haziran Cuma gününe kadar Bursa'nın Gemlik, Gürsu, İnegöl, İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı noktalarda farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, "Şebeke çalışması sebebiyle belirtilen adreslerde enerji kesintisi uygulanacaktır. Yapılacak olan çalışmanın erken bitmesi halinde planlanan bitiş saatinden önce enerji verilecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞTE KESİNTİ YAPILACAK NOKTALAR:

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Muhabir: İBRAHİM USLU