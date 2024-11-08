Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arası ’Organ Bağış Haftası’ olarak kutlanıyor. Bu çerçevede etkinlik düzenleyen Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Saraçlar Caddesi’nde açtığı stantta vatandaşları bilgilendirdi.

3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla Saraçlar Caddesi’nde stant açan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara broşür dağıtarak organ bağışının önemini anlattı.

Görevliler, organ bağışı hakkında hazırlanan broşürleri vatandaşlara dağıtarak konunun önemine dikkat çekti. Saraçlar Caddesi’nde açılan stantta vatandaşlar, merak ettikleri sorulara da yanıt buldu.

Organ bağışının önemini anlatan broşürleri dağıtan Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları organ bağışına davet etti.

Organ bağışında bulunan vatandaşlardan Ahmet Sivri, "2021 yılında eşimin karaciğer yetmezliği dolayısıyla nakil olması gerekiyordu. O zaman organ bağışının önemini daha iyi anladık. Bunun için uzun zamandan beri yapmak istediğim şeyi yapmaya karar verdim ve organlarımı bağışladım. Organ bağışı can demek. Hayat kurtarır. Vatandaşlara da organlarını bağışlamasını tavsiye ederim. Öldükten sonra çürümesinin bir anlamı yok. En azından bir can olsun" dedi.