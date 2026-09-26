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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından S.K.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 80 yaşındaki kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, kadının ölümünün üzerinden yaklaşık 48 saat geçtiği değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yalnız yaşadığı öğrenilen S.K.'dan bir süredir haber alamayan komşuları ve yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

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