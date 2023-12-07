Edirne’de polis ekipleri tarafından kaçak bir imalathaneye düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan sahte sıvı deterjan ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube tarafından yapılan operasyonda bir depoda sahte toz, sıvı deterjan ambalajlama ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Depoda ve işletmeye ait araç üzerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1 adet toz deterjan dolumunda kullanılan makine, 1 adet paketlemede kullanılan ambalaj makinesi, 2 adet terazi, Toplam ağırlığı 7,4 tona gelen 5 bin 779 adet temizlik malzemesi ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.