Edirne’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 36 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar, tarihi çarşılar, parklar, ve ağaçların altı gibi serin ve gölge yerlerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi de sıcak havadan nasibini aldı. Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen turistler gölgelik alanlarda dolaşırken, yerli halkın ise dışarıya çıkmadığı görüldü. Caddedeki güvercinler de sıcak havanın etkisiyle süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar da alışverişlerini yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların güneşin etkili olduğu saatler arasında dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlar, şapka, güneş gözlüğü ve yelpaze ile güneşten korunmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Aylin Kelleci, hava sıcaklıklarının yüksek olmasının herkesi olumsuz etkilediğini söyledi. Bayram olmasına rağmen cadde ve sokakların boş kaldığını belirten Kelleci, işi olmayanın dışarıya çıkmadığını ifade etti.

İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlardan Aydın Özer, havaların çok sıcak olduğunu ve bu sıcakta çalışanların Allah yardımcısı olmasını diledi.