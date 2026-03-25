Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Malkara istikametinden Keşan yönüne giden 19 yaşındaki Ali Eren Kayar yönetimindeki 34 GGM 080 plakalı otomobil, Yenimuhacir kavşağına yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Ters dönen otomobili görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Kayar, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç sürücü, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.