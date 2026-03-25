

Uzun yolculukları sırasında baraj gölüne inen pelikanlar, bir süredir bölgede dinlenip beslenmeye devam ediyor.

Doğanın eşsiz güzelliğini gözler önüne seren pelikanlar, Boğazköy Barajı üzerinde oluşturdukları görüntüyle vatandaşların da ilgisini çekti. Gökyüzünde süzülen ve su üzerinde toplu halde duran pelikanlar, adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Bölgede günlerdir görülen pelikanlar, doğaseverlerin de dikkatini çekerken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Göç mevsiminin habercisi olan pelikanların bir süre daha bölgede kalabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ