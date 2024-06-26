Edirne’de tarihi belediye binası önünde bir araya gelen Trakya Üniversitesi öğrencileri, şehiriçi toplu ulaşım (ETUS) ücretlerine gelen yüzde 37’lik zammı protesto etti.

Edirne Belediyesi önünde toplanan Trakya Üniversitesi öğrencileri, "ETUS zammı geri çekilsin" yazılı döviz açtı. Grup adına açıklama yapan Trakya Üniversitesi Öğrencisi Azra Demirarslan, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın’ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi öğrencilere verdiği yüzde 20 indirim sözünü hatırlattı.

İndirim yapmak yerine yüzde 37 zam yapıldığını aktaran Demirarslan, "Bizim cebimizde paramız yok. Bu yüzde 37 zam böyle kalmayacak sürekli artacak. Bize bunu alıştırmaya çalışıyorlar. Biz buna asla alışmayacağız" dedi.

Parasız eğitim, parasız ulaşım konuşulurken yüzde 37 zam yapılmasının ikiyüzlülük olduğunu belirten Demirarslan, yapılan zammın geri çekilmesini istediklerini ifade etti. Zam yapmayacakları vaadi verildiğini vurgulayan Demirarslan, toplu ulaşım zamlarının geri çekilmesi için imza kampanyası başlattıklarını belirtti. Demirarslan, ilerde de zam yapılacağını ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Açıklamanın ardından ’Nitelikli parasız ulaşım’, ’Zamları derhal geri çekin’ sloganları atan üniversite öğrencileri, topladıkları imzaları belediyeye bıraktı.

Edirne Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılmış, zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 30 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükselmişti.