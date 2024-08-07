Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Enez ilçesi Sütçüler Köyü'nde dolandırıcılara karşı vatandaşları bilgilendirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Edirne’nin Enez ilçesi Sütçüler Köyü'nde yaşayan vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Jandarma Asayiş Timleri tarafından yapılan bu bilgilendirmede, dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı. Av tüfeği ruhsatları ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Düğün ve nişan merasimlerinde kullanılan silah ve havai fişeklerin risklerinden bahsedildi.



DOLANDIRICILARA DİKKAT Jandarma ekipleri, vatandaşları özellikle telefon dolandırıcılığı, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık ve kapı önü dolandırıcılığı hakkında uyardı.

Ekiplerce yapılan bilgilendirme çalışmasında düğün ve nişan merasimlerinde kullanılan silah ve havai fişeklerden de bahsedilerek, düğün ve nişan gibi özel günlerde silah ve havai fişek kullanılmasının yasal olmadığının, bu durumun hem katılımcılar hem de çevre için risk oluşturduğunun altı çizildi.

1 Eylül 2024 tarihine kadar av tüfeği ruhsatlarının yenilenmesi gerektiğinden bahseden Jandarma ekipleri, yenilenmemesi durumunda 4 bin 538 Türk lirası cezai işlem uygulanacağını da vurguladı.