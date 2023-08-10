AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Atatürk Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın nedeniyle hasar gören dükkanları ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yangın dolayısıyla hasar gören büfe ve çiçekçi dükkanının işletmecileriyle görüştü.

Her zaman yanlarında olduklarını belirten İba, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan İba, “Edirne için hep birlikte” sloganıyla kentteki iş insanlarını ziyaret etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Yangının yaşandığı hafta Edirne’de olmadığını fakat işletme sahipleriyle telefonda görüşme fırsatı bulduğunu dile getiren İba, “Yangından etkilenen esnaflarımızı Edirne’ye dönünce görüşmek, ziyaret etmek istedim. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür cana gelen bir zarar yok, mal kaybı var. Biz de üzerimize düşen bir sorumluluk varsa hazırız demeye geldik kardeşlerimize. Allah beterinden korusun bir daha yaşatmasın. Buradaki dükkanlar Edirne’ye hemhal olmuş işletmeler. Edirne’yle anılan esnaf kardeşlerimizin değerlerini yaşatmak ve yanlarında olmak için buradayız. Yaz boyunca esnaf ziyaretlerini sürdüreceğiz" dedi.