Edirneli kadınlar, 663’ncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için kente gelen misafirlere, efsanevi başpehlivanlarından olan Kel Aliço’nun biblolarını satışa sundu.

Edirne’de bu yıl 663’ncüsü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanı kent esnafını olduğu gibi ev hanımlarını da sardı. Güreşleri izlemeye gelecek misafirler için hazırlıklar yapıldı. Ev hanımları, 3 yıl önce yapmaya başladığı biblo tasarım ürünlerini bu yıl da özenle hazırladı. Kel Aliço’nun taş tozundan küçük boy biblolarını üreten kadınlar, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin gerçekleşeceği Sarayiçi’nde üretimlerini satışa sunacak.

Edirne’de 15 yıldır el sanatlarıyla uğraşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirnekari Sanatçısı Sevilay Güler, tasarım ekibi ile birlikte Kırkpınar yağlı güreşlerini izlemeye gelecek misafirler için biblolar tasarladıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Aralıksız olarak 27 yıl başpehlivanlık yapan Kel Aliço’nun mini biblosunu hazırladıklarını belirten Güler, 3 yıldır Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi bu şekilde tasarım ürün hazırlayarak satışa sunduklarını söyledi.

Dökümleri hazırlanan Kel Aliço biblolarının boyama, zımpara, cilalama gibi işlemlerini atölye çalışmasıyla yaptıklarını aktaran Güler, heykeller kuruduktan sonra ise paketleyerek hediyelik hale getirdiklerini dile getirdi.

Hem Edirne’ye özgü hediyelik eşya ürettiklerini, hem de kadınların ev ekonomilerine katkı sağladığını belirten Güler, hediyelikleri yetiştirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti. Kırkpınar’ın her yıl yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirten Güler, bu yıl da rekor katılım beklediklerini söyledi.

Üç yıldır Kırkpınar için hediyelik Kel Aliço biblosu ürettiklerini söyleyen Tülay Seyrek, yoğun bir şekilde çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Atölye çalışmalarına yeni katılan Fatma Pehlivan Bubektaş, tarihi dokuları sevdiği için bir katkı sağlamak istediğini ve kursa dahil olduğunu belirtti.

Annesiyle birlikte atölye çalışmalarına katılan 16 yaşındaki Nilgün Erva Seyrek, Kel Aliço biblosunu boyadıklarını, cilalayıp kurumaya bıraktıklarını ve çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti.