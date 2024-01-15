Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Kur’an-ı Kerim okuma ve öğrenme kursunda, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerler ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için hatim duası okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün paylaşımı sonrası tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de şehitler için harekete geçildi. Halk Eğitim Merkezi tarafından Edirne Valiliği Sosyal Hizmet Merkezi Umurbey Ek Hizmet Binası’nda açılan kursa katılan kadınlar, şehitler için tek yürek oldu. Her hafta Cuma günü şehitler için Kur’an okuyup bağışlayan kursiyerler, yapılan çağrıya da duyarsız kalmadı. Hem evlerinde hem de kurs merkezinde Kur’an-ı Kerim öğrenmek için çalışma yapan kadınlar, şehitler için ellerini semaya açtı.

"Son günlerde kaybettiğimiz evlatlarımız için de bugün hatime başladık"

Halk Eğitim Merkezi Kur’an-ı Kerim okuma ve öğretme usta öğreticisi Nur Biçerer, "Biz burada kursiyerlerimizle her cuma Kur’an okuyoruz. Ama son günlerde kaybettiğimiz evlatlarımız için de bugün hatime başladık. Ay sonuna kadar okumaya devam edeceğiz. Anne babalar olarak bizler de çok üzgünüz. Rabbim artık devletimizin milletimizin üzerinden bu kirli elleri çeksin, onlara fırsat vermesin. Herkes evlerinde de okumaya devam ediyor. Burada kursumuzda da Yasin okuyup bağışlıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Selam Kasal, "Her hafta cuma günü şehitlerimiz için dua ediyoruz. Hatimlerimiz oluyor. Bu son yaşanan olaylarda şehit olan askerlerimiz için çok üzgünüz. Kursumuzda dua edip bağışlıyoruz" diye konuştu.

12 Ocak 2024 tarihinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgeye sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman asker şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı.