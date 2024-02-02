Balıkesir’in Edremit Belediyesi yol çalışmaları ve bozulan yolların tamiratı konusunda çalışmaları hızlandırdı. Fen İşleri ekipleri Hamidiye Mahallesi Şehit Şuayip Sakallı Caddesi’ni kilitli parke taş ile kaplıyor.

Edremit Belediyesi doğalgaz başta olmak üzere diğer altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan cadde ve sokakların tamiratını yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla tamamlanan yollar yaya ve araç trafiğine açılıyor. Yapımı tamamlanan altyapı çalışmalarından sonra belediye ekipleri kış aylarında vatandaşların sorun yaşamaması için üstyapıyı da yeniliyor. Son olarak Hamidiye Mahallesi Şehit Şuayip Sakallı Caddesi’ni baştan sona yenileyen ekipler bağlantılı sokakları da kilitli parke taş ile kaplayarak tamamlıyor. Bununla birlikte ilçe genelinde Gazicelal Mahallesi Servet Caddesi ve Hamidiye Mahallesi 525 sokakta düzenleme çalışmaları devam ediyor.