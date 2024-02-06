Edremit Belediyesi, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT’ te yerini aldı.

27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT kapılarını açtı. Edremit Belediyesi de kenti tanıtmak üzere TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yerini alarak ziyaretçilerini bekliyor. Salon 7 Stant 7531’de ilçenin zenginlikleri tanıtılıyor. 4 gün boyunca devam edecek olan fuarda sağlık turizmi, seyahat trendleri, sorumlu turizm ve seyahat teknolojileri ana başlıkları üzerinde durulacak. Turizmi çeşitlendirme, alternatif turizm ürünleri tanıtma ve turizmi 12 aya yayma hedeflerinin belirlendiği fuar sektördeki uzmanların, dünyanın dört bir yanındaki tatil destinasyonlarının ilgi odağı oluyor. Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya başta olmak üzere 300’den fazla turizm profesyoneli ve Almanya, Bulgaristan, Brezilya, Mısır, İran, Japonya, Kuzey Kıbrıs, Venezuela gibi birçok ülkeden de katılımcı firmayı ağırlıyor.

Ziyaretçilerin ilk günden yoğun ilgi gösterdiği Edremit standı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Güngör Güneş, Kültür Müdürü Cumhur Dokur, Cenaze İşleri Birim Sorumlusu Niyazi Sarıkaya ve belediye görevlileri standı ziyaret edenlere zeytin fidanı hediye ederek Edremit’in sahip olduğu zenginlikleri tanıtıyor.