Balıkesir’in Edremit Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesinde (TDİOSB) altyapı çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Edremit’te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak, sera altı genel bitkisel üretim yapısıyla birçok yan sektöre hayat verecek olan Edremit TDİOSB’de seraların altyapı yapım işi başladı.

Lokasyon artısıyla yatırımcının dikkatine çeken Edremit TDİOSB’de yıl sonuna kadar altyapı çalışmalarının hızlıca tamamlanması bekleniyor.

Edremit TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, OSB şantiye alanını ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

64 hektarlık alanda 37 adet parselin bulunduğu organize sanayi bölgesinde, altyapı, jeotermal ısıtma sistemi ve elektrik dağıtım şebekesi yapım işi ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Odabaş, OSB’nin önemli bir istihdam alanı oluşturacağını belirterek; “İlçemizde istihdam noktasında önemli bir açığı kapatacak Edremit TDİOSB, üreten ve katma değer oluşturan bir ekonomik değer olarak bölgemize ve ilimize hizmet edecektir” dedi.