7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen İzmir’de düzenlenen Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi’nde (TTI) Edremit Ticaret Odası üyeleri ile birlikte yerini aldı. Edremit Ticaret Odası’nın standı ilk günden büyük ilgi gördü.

Bu yıl 17.’si düzenlenen fuara, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Yeler, Savaş Can, Fahri Şık ve oda üyesi turizm işletmeleri katıldı. Kazdağları, Edremit ve Havran temalı düzenlenen stantta, turizm işletmelerinin anı sıra bölgenin tescilli değerleri zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytin’i de yer aldı. Fuar katılımcılarının yanı sıra turizm profesyonellerinin de Edremit Ticaret Odası’nın standına büyük ilgi gösterdiği gözlendi.