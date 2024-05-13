Balıkesir’in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Yunanistan’ın Batı Lesvos Belediye Başkanı Taksarchıs Verros’u konuk etti. Karşılıklı iş birliği ve kardeş kent ilişkileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Özel bir program için Türkiye’ye gelen Midilli Adası’nın Batı Lesvos Belediye Başkanı Taksarchıs Verros Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Yardımcısı Cavit Cebeci ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında konuk Başkan Verros ve ekibi, yeni dönem için Edremit’e hayırlı olsun dileklerini iletti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede iki belediye arasında kardeş şehir olma fikri üzerine yapılan görüşmeler ise olumlu bir şekilde karşılandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Karşı komşumuz Batı Lesvos Belediye Başkanı Taksarchıs Verros ve ekibini kentimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. İki kent arasında kardeş şehir olma fikri, kültürel ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirecek önemli bir adımdır. Bu görüşmenin ardından işbirliği ve dostluk adına daha pek çok adım atmayı umuyoruz" dedi.

Batı Lesvos Belediye Başkanı Taksarchıs Verros, ev sahipliği için teşekkür etti. Görüşmenin her iki tarafta da memnuniyet oluşturduğunu belirterek kardeş şehir olma yolunda atılan bu adımın gelecekteki işbirliklerinin temelini oluşturacağı ifade etti.