Balıkesir’in Edremit Belediyesi Rize’nin Fındıklı Belediyesi ile kardeş şehir oldu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, kahvaltıda ki çay ve zeytin gibi Karadeniz ve Kuzey Ege kültürünün bir araya geleceği kardeşlik ilişkileri kurduklarını ifade etti.

Edremit Belediye Başkanı Ertaş, CHP Parti Meclis Üyesi Ecevit Keleş ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu ile gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda, bu kardeşlik bağının her iki kent için de kültürel ve ekonomik açıdan büyük fırsatlar oluşturucağını belirtti. Toplantıda, Edremit ve Fındıklı’nın tarihi, doğası ve kültürel miraslarıyla birbirine benzer iki güzel kent olduğu vurgulanarak, gelecekte yapılabilecek ortak projeler masaya yatırıldı.

Ertaş, bu iş birliğinin kentlerin gelişimi ve belediyeler arası dayanışma açısından büyük bir adım olduğuna dikkat çekti. Şehirlerarası iş birliğiyle halkın sağlığı, eğitim, kültürel varlıkların korunması gibi birçok alanda ortak projeler gerçekleştireceklerini belirten Ertaş, Fındıklı ile her iki belediyenin yetki ve sorumluluk alanında toplumsal hizmetlerde dayanışmayı artıracaklarını söyledi.

Kardeş şehir anlaşmasının, ekonomik ve sosyal ilişkileri güçlendirmek, ortak projeler hayata geçirmek, kamu duyarlılığını artırmak ve halkın refahını yükseltmek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Ertaş, “Edremit ve Fındıklı’yı kahvaltı sofralarındaki çay ve zeytin gibi yan yana görüyoruz. Bu kardeşlik, kentlerimizin her alanda ilerlemesi için önemli bir adım olacaktır” dedi.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu ise kardeşlik ilişkileri kurmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti; “İki belediye arasında gerçekleştirilecek iş birliği, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda sürdürülebilir projelerle her iki kentin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.