Balıkesir’in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk program Şehitlik ve Polis Şehitliğinde yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kaymakam Ahmet Odabaş, Edremit Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Başkan Vekili Nizam Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir, Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Murat Dede Edremit Şehitliği’ni ve Polis Şehitliğini ziyaret ettiler. Duaların okunmasının ardından şehit mezarlarına çiçekler bırakıldı.