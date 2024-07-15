Balıkesir’in Edremit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.
Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Nizam Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Özdemir, Sahil Güvenlik Komutanı Astsubay Murat Dede, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Atatürk Gençlik Merkezi’nde düzenlenen 15 Temmuz temalı resim sergisini gezdiler. Serginin ardından protokol üyeleri Edremit Ticaret Odası tarafından şehitler için düzenlenen lokma hayrına katıldılar.
Kaynak: iha