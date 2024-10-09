Balıkesir’in Edremit ilçesinde 37. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen kutlamalar, renkli ve anlamlı etkinliklerle gerçekleştirildi.

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Altınoluk ve Akçay Mahallesi’nde lokma hayrı düzenlendi. 9 Ekim Çarşamba günü ise ilk olarak Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu yapıldı. Ardından Esnaf Odaları Başkanları, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Ardından ise Şehit Hamdibey Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyeleri, esnaflar ve vatandaşlardan oluşan kortej, 50 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile yürüyüş yaptı. Şehit Hamdi Bey Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Yılmaz Akpınar Bulvarı boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Meydandaki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst ile Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş birer konuşma gerçekleştirdi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende şehitler ve ebediyete intikal etmiş esnaflar için dualar edildi.

Edremit Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Aykut Dürüst konuşmasında, Ahilik geleneğinin Ahi Evran Veli tarafından 13. yüzyılda temellerinin atıldığını belirterek, Ahilik kültürünün toplumda birliğin, beraberliğin ve yardımlaşmanın simgesi olduğunu vurguladı. Dürüst, “Ahilik; dürüstlük, cömertlik ve hoşgörü temelleri üzerine kuruludur. Eline, beline, diline hakim olmak; gönlünü ve sofranı açık tutmak demektir” ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise yaptığı konuşmada, “Ahilik Haftası’nız kutlu olsun. Esnaflarımız, sadece kendi işlerini değil, Edremit’in ekonomisini de kalkındıran emektarlardır. Bu etkinliklere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tören kapsamında, geleceğin esnafları ve zanaatkarları olacak öğrenciler “Ahilik Yemini” ederken, Edremit Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu tarafından, mesleki eğitimde başarılı olan öğrencilere “Şed Kuşatma” töreni düzenlendi. Kaymakam Ahmet Odabaş ve oda başkanları tarafından da Mesleki Eğitim Okulu’nu başarıyla tamamlayan öğrencilere hediyeler takdim edildi. Program, yılın ahisi seçilen esnaflara plaket verilmesiyle sona erdi.