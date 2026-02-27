Edremit Kaymakamlığı Fuaye Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ve öğrenciler tarafından seslendirilen ilahilerle devam etti. Yarışma kapsamında hazırlanan hat ve tezhip eserleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

Geleneksel Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve genç nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ahmet Odabaş tarafından takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Programa Kaymakam Ahmet Odabaş, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hürrem Tanrıverdi'nin yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.