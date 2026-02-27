İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Lüleburgaz ilçesinde tarımsal üretimin sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla sahaya indi. İlçedeki kanola ve buğday ekilen alanlarında yapılan çalışmalarda ürün gelişim süreçleri yerinde incelendi. Kontroller kapsamında bitkilerin gelişim evreleri takip edilerek fenolojik gözlemler yapıldı. Ekipler, ekili alanlarda bitki çıkış durumu, gelişim seviyesi, hastalık ve zararlı risklerine karşı genel durum değerlendirmesinde bulundu.

Arazide yapılan incelemelerde üreticilere de bilgilendirme yapılarak, özellikle mevsimsel şartlara bağlı oluşabilecek riskler konusunda uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, düzenli saha kontrollerinin hem verim kaybının önlenmesi hem de hastalık ve zararlıların erken tespiti açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Lüleburgaz'da tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla teknik denetim ve rehberlik çalışmalarının sezon boyunca devam edeceği bildirildi.