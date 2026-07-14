Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında hayata geçirilen Kadın Mahalle Meclisleri buluşmaları, kadınların yerel yönetim süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla ilçelerde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'Mahalle Senin, Söz Senin' sloganıyla düzenlenen toplantılar Çorlu'da başladıktan sonra Kapaklı, Muratlı ve Çerkezköy'de gerçekleştirildi. Buluşmalarda kadınlar, mahallelerinde yaşadıkları sorunları, taleplerini ve çözüm önerilerini doğrudan belediye yetkilileriyle paylaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantılarda, Psikolog Rümeysa Güngör ile Sosyolog Selinay Demirhanöz katılımcıların görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantılarda kadınlar yalnızca sorunlarını dile getirmekle kalmayıp çözüm önerilerini de paylaşarak yerel yönetim süreçlerine katkı sundu. Elde edilen görüş ve önerilerin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlıklarını sürdürdüğü Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadın Mahalle Meclisleri buluşmalarının önümüzdeki dönemde diğer ilçelerde de devam edeceğini bildirdi.