Balıkesir’in Edremit ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu’nda Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlama programı çeşitli etkinlikleri gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlama programı etkinlikleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Baharın habercisi Nevruz geleneğinin yaşatıldığı programda birlik, beraberlik, bolluk, bereket temennileri dile getirildi.

Etkinlikler dahilinde Kaymakam Ahmet Odabaş ve protokol tarafından Nevruz ateşinin yakılması ve temsili demir dövme töreni yapıldı. Geleneksel Nevruz kutlamaları etkinliklerinin gerçekleştirildiği törende protokol üyeleri ile minik öğrencilerin yumurta tokuşturması renkli anlara sahne oldu. Program halk oyunları gösterisinin akabinde son buldu. Programa; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Edremit Belediye Başkan Adayı Muhammed Vurmaz, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.