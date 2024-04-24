Balıkesir’in Edremit ilçesinde semt pazarında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit’in Kapıcıbaşı Mahallesi Bayramyeri mevkiinde çarşamba günleri kurulan halk pazarında meydana geldi. Baca tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangında vatandaşlar paniklerken, korku dolu anlar yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri seferber olurken, olay yerine itfaiyenin yanı sıra polis, 112 ve zabıta ekipleri de geldi. Ekipler güvenliği sağlarken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangında, can kaybı ve yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.