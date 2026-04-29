Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılının Kasım ayında başlatılan soruşturma, örgütün şehirdeki faaliyetlerini gün yüzüne çıkarmıştı. Hazırlanan iddianamede, örgüt liderleri olduğu öne sürülen Ü.S. ve H.S. ile yönetici kadrosundaki F.E., E.D., F.G. ve O.A. hakkında "kamu görevlisini öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca sanıklar; silahlı yağma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal gibi bir dizi ağır suçlamayla karşı karşıya. Dosya kapsamında yer alan diğer 29 sanık için de benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları isteniyor.

Bugün görülen davada duruşma salonunda tutuklu sanıklar F.G. ve A.O. hazır bulunurken, diğer bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla savunmalarını gerçekleştirdi. Sanıkların tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti; E.D., O.A., F.E., K.S., F.G. ve A.O.’nun, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmelerine karar verdi. Yargılamanın bir sonraki celsesi Eylül ayına ertelendi.

