Efeler Ligi’nin 22. haftasında Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu RAMS Global Cizre Belediyesi’ni 3-1 mağlup ederek 21. galibiyetini elde etti.

Salon: Cizre 1500

Cizre Belediyesi: Hakan Polat, Roman Danilov, Morales, Ömer Furkan Dur, Morales, Melih Sıratca, Semih Çelik (L), (Berkay Yavuz, Armin Afshin Far, Görkem Yazgan)

Fenerbahçe: Vahit Emre Savaş, Drazen Luburic, Yiğit Gülmezoğlu, Mahdi Jelveh Ghaziani, Dick Kooy, Murat Yenipazar, Hasan Yeşilbudak (L), Kaan Gürbüz, Caner Dengin (L), Caner Pekşen

Setler: 16-25, 25-23, 23-25, 21-25

Süre: 1 saat 50 dakika (24, 30, 30, 26)