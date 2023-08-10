İzmir'de Efes Selçuklu kadınların “Biz Bize” gezileri başladı. Efes Selçuklu kadınların ilk gezi durağı Tire oldu.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınların yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmak, sosyal hayata katılımlarını arttırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Biz Bize” gezilerinin ilk durağında Efes Selçuklu kadınlar Tire’ye gitti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından belediye hizmet binası önünden geziye uğurlanan kadınlar rehber eşliğinde Kent Müzesi, Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi, keçe yapım atölyesi ve Tire Pazarı’nı gezdiler.

Geziden oldukça memnun olduğunu belirten Hülya İnceoğlu; “Her şey çok güzel. Kadınlar çok mutlu. Bu gezilerin daha çok yaygınlaşıp daha çok kişiye iletilmesini amaçlayarak emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Keziban Keleş gezi ile ilgili olarak; “Bu şekildeki bir gezi bize çok güzel katkılar sağladı. Psikolojimizi yükseltti. Çok memnun oldum ben. Selçuk Belediye Başkanına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gezinin kadınları sosyalleştirdiğini belirten Dilek Durmuşoğlu; “Biz kadınlar evde iş yapmaktan kendimize zaman ayıramıyorduk. Bugün bize ait oldu. Görmediğimiz yerleri gördük, bilgilendik. Rehberimiz de bizi çok güzel bilgilendirdi. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz” dedi. Suzan Doğan ise “Çok memnunum. Bu gezi için başkanımıza teşekkür ederiz” dedi. Tülay Tutgun geziden memnun olduğunu belirterek “Güzel yerleri gördüm. Arkadaşlarla kaynaştım. Hiç görmediğim yerleri gördüm. Mutlu oldum” dedi.

Gezi sayesinde Tire hakkında bilgi edindiğini belirten Oya Yurtseven; “Rehberle birlikte gelmemiz çok güzel oldu. Her şeyi anlattı. Tek başına gelmiş olsaydım bu kadar çok şey öğrenemezdim ve Sayın Belediye Başkanımız Filiz Hanım’a teşekkür ediyorum” dedi.