Biri iş yerinden diğeriyse park halindeki araçtan. O hırsızlık anları ise güvenlik kamerasıyla an be an kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre ilk hırsızlık Esentepe mahallesinde bir tekstil atölyesinde meydana geldi. 3 kişi olarak tekstil atölyesinin önüne gelen şahıslardan, hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi bodrum katında bulunan atölyeye girdi. Sözde iş aramak için gelen şahıs, ofis bölümünde masanın üzerinde bulunan cep telefonunu fark etti. Ofiste kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, cep telefonlarını cebine koyarak dışarı çıktı. Dışarıda bekleyen 2 kişiye eleman ihtiyacı olmadığını söyleyip çaldığı cep telefonlarıyla beraber olay yerinden ayrıldı.

Yine Esentepe’nin Uğur Mumcu mahallesinde bir telefon hırsızlığı daha yaşandı. Bu sefer ki yöntem farklıydı. Park halinde duran, camı ve sürücü kapısı açık olan otomobili gören hırsız koltuk üzerinde duran cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.