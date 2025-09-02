Efes Selçuk Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında TOKİ konutlarıyla ilgili tartışmalara yanıt veren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, oturma ruhsatı iddialarını yalanladı ve ruhsat yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunu vurguladı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi’nin Eylül 2025 meclis toplantısının ilk oturumunda, TOKİ konutlarıyla ilgili tartışmalara Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel açıklık getirdi.

Başkan Sengel, belediyenin oturma ruhsatı vermediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, inşaat ruhsatı olmadan oturma ruhsatı verilemeyeceğini söyledi.

“Uyarılarımız Dikkate Alınmadı”

3 Ocak 2022’deki meclis konuşmasını hatırlatan Başkan Sengel, “TOKİ inşaat ruhsatı almazsa oturma ruhsatı verilemez demiştik. Vatandaşların mağdur olmasını istemiyoruz, ancak ruhsat alınmadı” dedi. 2019-2020’de başlayan TOKİ projelerinde ruhsat yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, “Planlar Bakanlık tarafından yapıldı. TOKİ, inşaat ruhsatı için belediyemize başvurmadı. Asıl planlanan Abuhayat Mevkii’nde anlaşma sağlanamayınca, mevcut konutlar Selçuk girişinde inşa edildi” dedi.

TOKİ binalarının mimari yapısını da eleştiren Başkan Sengel, "Meclis üyesiyken bize Alaçatı evleri gösterildi, ancak alt katlara yapay taş koyup yedi kat çıkarak Alaçatı evleri yapılmaz. İlham Veren Kentimizin girişine bu binalar yakışmıyor.” diye konuştu.