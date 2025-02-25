26 Ocak’tan bu yana Ege Denizi’nde 700’ün üzerinde deprem meydana geldi. Bölgede yaşanan sismik hareketlilik, Türkiye ve özellikle Yunanistan’da büyük paniğe neden oldu. Bugün kaydedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem, son günlerdeki en şiddetli sarsıntı olarak öne çıktı.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi’ndeki sarsıntıları değerlendirerek, bölgede 7’nin üzerinde bir deprem olasılığı bulunduğunu ve bunun tsunami tehlikesi yaratabileceğini açıkladı.

Moriwaki yaptığı açıklamada, “Bölgede 7 ile 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelebilir. Ege’de çok fazla fay hattı var ancak bu kadar yoğun sismik hareketlilik beklemiyorduk” ifadelerini kullandı. Depremin tsunamiye yol açabileceğini vurgulayan Moriwaki, yetkililerin gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Santorini Yanardağı ve Artan Sismik Hareketlilik

Atina Üniversitesi (EKPA) Sismoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada, Santorini ve Yamurgi hattında son 48 saat içinde 200’den fazla depremin kaydedildiği bildirildi. 2024 yılından bu yana bölgede toplam 2 bin 500’den fazla sismik hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Uzmanlar, bölgede gözlemlenen mikro depremlerin 4.0 büyüklüğünün üzerine çıkmasının aktif volkanik hareketlilik işareti olabileceğini vurguladı. Bu durum, Santorini Yanardağı’nın patlama ihtimaline dair endişeleri artırdı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği Santorini Adası'ndan yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği korkusuyla bölgeden ayrıldı. Hava yolu şirketleri, Ada’dan ayrılmak isteyenler için ek seferler düzenlerken, yerel yönetimler okulları Cuma gününe kadar tatil etti.

Öte yandan uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip, bugün bölgeye giderek deniz altındaki hareketliliği özel sensörlü cihazlarla incelemeyi planlıyor.