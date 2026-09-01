Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Avukatı Nadi Türkaslan'ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, belediye bürokratları, belediyeden ihale alan iş insanları ve yakınları hakkında "suç örgütü" iddiasıyla 7 Ağustos'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu duyurulmuştu.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI Nadi Türkaslan, Sıhhiye Adliyesi önünde söz konusu süreçle alakalı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkaslan, gazeteci Murat Ağırel'in gazetecilik faaliyeti çerçevesinde elde ettiği belgelerle hazırladığı çalışmanın yayımlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen soruşturma başlattığını bildirdiğini anımsatarak, bu sebeple kamuoyuna açıklama yapma gereksinimi duyduğunu ifade etti.

"ÜZERİNDE MAL VARLIĞI BULUNMADIĞINI SÖYLEYENLER..."

Türkaslan, "Bizim gayemiz kimsenin nerede, ne maksatla yatırım yaptığının peşine düşmek değil. Bu bizi alakadar etmiyor. Bizim amacımız daha dün bile üzerinde kayıtlı mal varlığı bulunmadığı söylenenlerin bu yatırımları belediye imkanlarından yasa dışı yollarla elde ettiklerinin bulunup çıkarılması" şeklinde konuştu.

"GÖKÇEKLER SUÇ ÖRGÜTÜ DİYEBİLECEĞİM..."

Bu maksatla 7 Ağustos 2026 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiklerini dile getiren Türkaslan, soruşturma sürdüğü için bugüne kadar konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadıklarını aktardı. Türkaslan, "Bizim o şikayetimizin temeli ve dayanağı 'Gökçekler Suç Örgütü' şeklinde nitelendirebileceğim eski belediye başkanı Melih Gökçek, Nevin Gökçek, Osman Gökçek, Ahmet Gökçek, yakınları, belediye bürokratları, yoğun biçimde iş yapan, ihale alan iş insanlarıyla beraber belediyenin parasını, varlıklarını, taşınmazlarını ne şekilde kullandığını ortaya koymak" ifadelerine yer verdi.

"Söz konusu yapı tarafından bir televizyon kanalının da faaliyetlerin yürütülmesinde kullanıldığını ve spor kulüplerine kadar uzanan bir yapılanmanın mevcut olduğunu" iddia eden Türkaslan, "Hatta bu örgütün kendi faaliyetlerini yürütebilmek adına bir televizyon kanalını dahi sahiplenip onun üzerinden yayın gerçekleştirdiğini, yine örgütün amaçları doğrultusunda spor kulüplerine dahi uzandığını delilleriyle beraber o dosyada biz ortaya koyduk" diye konuştu.

"DOSYADA KISITLAMA BULUNUP BULUNMADIĞINI HENÜZ BİLMİYORUM" Yaptıkları suç duyurusunun henüz soruşturma numarası alıp almadığı hususunda bilgisi olmadığını belirten Türkaslan, dosyada kısıtlama kararı bulunup bulunmadığını da bilmediğini kaydetti. Türkaslan, "Yaptığımız şikayet evrakı henüz soruşturma numarası almadığı için belgenin geldiği aşamayı, o soruşturmada kısıtlama kararı olup olmadığını bilemiyorum. Bu sebeple başvuru dilekçemizin içeriğine dair daha fazla bilgi paylaşmayı bu aşamada pek doğru bulmuyorum" dedi.

Melih Gökçek ve yakınlarının "haksız mal edindikleri" iddiasıyla mal varlıklarının incelenmesi maksadıyla daha evvel de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduklarını dile getiren Türkaslan, gazeteci Ağırel'in haberinin akabinde başlatılan resen soruşturmayla beraber toplam üç dosyanın delillerin bütünlüğü bakımından bir arada yürütülmesi gerektiğini aktardı.

"SORUŞTURMA BİZİM YAPTIĞIMIZ İKİ ŞİKAYETLE BİRLEŞTİRİLMELİ"

Türkaslan, "Bu nedenle Murat Ağırel'in yayınından sonra resen başlatılan soruşturmanın bizim yapmış olduğumuz iki şikayetle birleştirilerek delillerin bütünlüğü açısından soruşturmanın bir arada yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. İcap ederse bu yönde bir dilekçeyle de başvuru yapacağım" diye konuştu.

Gazetecilerin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın daha evvel gündeme getirdiği dosyaların adli makamlara intikal edip etmediğine dair sorusunu da cevaplayan Türkaslan, soruşturma izni verilen bazı dosyaların Danıştay aşamasında bulunabileceğini belirtti. Türkaslan, "Danıştay aşamasındadır ancak henüz yargı önüne çıkan bir şikayetimiz bulunmuyor" dedi.

KARŞI DAVA İDDİASI

Gökçek'in söz konusu iddiaların iftira olduğunu ve karşı dava açacağını söylediğinin anımsatılması üzerine Türkaslan, herkesin dava açma hakkını kullanabileceğini vurgulayarak, ABB'nin gayesinin belediye varlıklarının yasa dışı yollarla edinildiğini düşündükleri şahısların yargı önünde hesap vermesini sağlamak olduğunu ifade etti.

"BELEDİYE BAŞKANI, BELEDİYE MALINDAN MESULDÜR"

Belediye Kanunu'na göre belediye başkanının belediye mallarından mesul olduğunu kaydeden Türkaslan, söz konusu varlıkların muhafaza edilmesi için hukuki adımlar attıklarını söyledi. Türkaslan, "Belediye Kanunu'na göre belediye başkanı belediye malından sorumludur. Yani hem bunun kullanılmasından hem de buna sahip çıkılmasından. Biz Sayın Mansur Yavaş adına belediyenin varlıklarına, yasa dışı yollarla başkalarına geçmiş olan varlıklara sahip çıkıyoruz. Bu görevimizi ifa ediyoruz. Gerisi yargının işi" şeklinde konuştu.