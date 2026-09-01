Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Bolu Belediyesine ait bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

Sabah saatlerinde düğmeye basıldı

Ortaya çıkan usulsüzlük iddialarının ardından aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üst düzey belediye yöneticileri, kurum personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, hâlihazırda tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından sabah saatlerinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasına da girdiği ve içerideki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.