İspanyol makamları, Mango’nun kurucusu Isak Andic’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişmeye imza attı.

Aralık 2024’te yaşamını yitiren milyarder iş insanı Isak Andic’in oğlu Jonathan Andic, babasının ölümünden sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay nasıl yaşanmıştı?

Isak Andic’in ölümü, ilk etapta talihsiz bir dağ kazası olarak kayıtlara geçmişti. Andic’in, Barselona yakınlarındaki Collbató bölgesinde yer alan Salnitre Mağaraları çevresinde oğlu Jonathan Andic ile yürüyüş yaptığı sırada uçurumdan düştüğü belirtilmişti.

Jonathan Andic, olay sonrası verdiği ilk ifadede babasının patikada yürürken dengesini kaybederek yaklaşık 100 metre, bazı kaynaklara göre ise 150 metre yükseklikten aşağı düştüğünü söylemişti.

Soruşturmanın seyri değişti

Kazanın ardından bölgeye helikopterler ve arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş, ancak ağır yaralanan Isak Andic’in olay yerinde hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturmada, Jonathan Andic’in ifadelerinde çelişkiler bulunduğu ve yeni delillerin dosyaya girdiği öne sürüldü. Bu gelişmeler üzerine olay, kaza ihtimalinin ötesinde daha kapsamlı şekilde incelenmeye başlandı.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre baba ile oğul arasında sorunlu bir ilişki vardı. Ayrıca olaydan kısa süre önce ikili arasında ciddi bir tartışma yaşandığı da ileri sürüldü.

Katalonya bölge polisi Mossos d’Esquadra’nın sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Jonathan Andic’in gözaltına alındığını doğruladı.

Sözcü, "Jonathan Andic'in, babası Isak Andic'i öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındığını teyit edebilirim" ifadesini kullandı.

45 yaşındaki Jonathan Andic'in, sorgulanmak üzere Barselona yakınlarındaki Martorell kentinde bir hakimin karşısına çıkması bekleniyor.

Soruşturma kapatılıp yeniden açıldı

Mango’nun kurucusu Isak Andic’in ölümüne ilişkin ilk soruşturma, bir hakimin olayda herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı yönündeki değerlendirmesinin ardından Ocak 2025’te kapatılmıştı. Ancak ilerleyen süreçte dosya yeniden incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında polis, Jonathan Andic’in yanı sıra kız kardeşleri Judith ve Sarah Andic’e ait cep telefonlarını da mercek altına aldı.

Andic ailesi ise geçtiğimiz yıl basında cinayet ihtimaline ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından yaptığı açıklamada, Jonathan Andic’in suçsuz olduğuna inandıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Aile, "Bugüne kadar olduğu gibi yetkili makamlarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu sürecin en kısa sürede sonuçlanacağına ve Jonathan Andic'in masumiyetini kanıtlayacağına güveniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün aileden tutuklamaya ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. Aile sözcüsü, Jonathan Andic'in 14 Aralık 2024'te meydana gelen kaza ile ilgili olarak mahkemeye çıktığını belirtti.

Ayrıca dosya üzerinde gizlilik kararı bulunduğu için daha fazla detay veremeyeceklerini ve işbirliklerinin eksiksiz devam edeceğini vurguladı.

Jonathan Andic, babasının ölümünün ardından Mango'nun yönetim kurulu başkan yardımcılığına ve holding şirketi MNG'nin başkanlığına getirilmişti.

Kız kardeşleri Judith ve Sarah ise MNG'nin başkan yardımcıları olarak atanmıştı.

Ayrıca İcra Kurulu Başkanı Toni Ruiz de Andic'in ölümünden sonra yönetim kurulu başkanı olmuştu.