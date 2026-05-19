Kaza saat 13.30'da Fatih Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde bulunan Kantarcılar otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan otobüsün arkasındaki skuter sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Yere düşen skuter sürücüsü, bir süre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan skuter sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan skuter sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'Halk otobüsüyle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendi'

Yaralanan skuter sürücüsüne ilk müdahaleyi yapan Bünyamin Çakmak, 'Kazanın olduğu sırada ben içerideydim. Sese doğru dışarı çıktım. Dışarıya çıktığımda arkadaş yerde yatıyordu. Hemen müdahale ettik, yatırdık. Başına biraz su döktük ama içirmedik. Halk otobüsüyle birlikte yaklaşık 10 metre sürüklendiler. Umarım sağlığına yeniden kavuşur. Yerde yatarken bilinci kapalı gibiydi. Şoku atlatsın diye soğuk suyla müdahale etmeye çalıştık. Bilinci tam yerinde değildi, sürekli ayağa kalkmaya çalışıyordu. İlk yardım müdahalesinde bulunduk, ardından ambulansı aradık. Ekipler gelip aldı. Kaza anını görmedim, sadece halk otobüsüyle birlikte sürüklendiklerini gördüm' şeklinde konuştu.

Yaşanan olayla ilgili polis ekipleri, inceleme başlattı.