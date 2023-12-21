Yeni yıla girmeden aracı kapıya çektiren o özel kampanya Fiat’tan geldi. Türkiye'de en çok tercih edilen araç firmalar arasında yer alan Fiat Egea modelinde geçerli 170.000 TL kredi kampanyası sürüyor.

Bankaların faizli kredi kampanyalarına inat Egea modellerinde geçerdi faizsiz 170.000 TL kredi 12 aylık vadelerle geri ödenebilecek. Fiat’ın stoklarla sınırlı kampanyasından faydalanmak isteyenlerin en yakındaki Fiat yetkili bayisi ile iletişime geçmesi yeterlidir.

Fiat Egea Faizsiz Kredi Kampanyası Nedir?

Kampanya kapsamında Yapı Kredi Bankası aracılığı ile ödenen 170.000 TL'ye kadar kredi tutarı 12 aylık vadede aylık sadece 14.166,67 TL'ye denk gelecek. Fiat Egea modeli için talep edilen kredi miktarı arttığında faiz eklenmesi yapılıyor.

Faizli de olsa katlanarak artırılmış 350.000 TL'ye kadar kredi kampanyasına başvuranlar 36 aylık vadelerle ödeme yapabiliyor.

Fiat Egea 2023 Aralık Ayı Fiyat Bilgisi

Güçlü donanımı ve teknolojik altyapısı ile rakipleri arasında öne çıkan Fiat Egea modelinin Sedan donanımı için satış fiyatı 794.900 TL'den başlıyor.