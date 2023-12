Eğirdir Gölü, günün her saati renk değiştirmesi ve eşsiz manzarası ile şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir. Göller yöresinin ikinci büyük gölü olması ile birlikte aslı isme bağlı Eğirdir ilçesinde yer almaktadır. Eğirdir Gölü Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölüdür. Bu göl üzerinde küçük bir kara parçası olan Yeşil Ada bulunmaktadır. Çok fazla özelliğe sahip olunca yıl içerisinde yerli ve yabancı turistler buraya akın etmektedir. Etrafı cennet ormanlar ile çevrili bu gölün özelliklerine yakından bakalım.

Eğirdir Gölü Özellikleri

Gölün yaklaşık büyüklüğü 517 kilometredir. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 917 metredir. Ülkemizin en büyük 4. gölü olması ile birlikte derinliği 12 metreyi bulmaktadır. Gölün şekli ortasından daralmış iki parça şeklinde kuzeyden güneye uzanmaktadır. Şeklinden dolayı en geniş kısmı ise güneye bakan kısmıdır. Güney bölümünde küçük koylar yer almaktadır. Buradaki koyların sahilleri oldukça güzeldir. Gölün oluşumu ise karstik yapının oldukça büyük etkisi vardır. Kalker temelin üzerinde yer alan çöküntülerin birleşmesi üzere göl oluşmuştur. Gölün en önemli özelliklerinden biride yer altı suları ile beslenmektedir. Buradaki kaynaklar sular gölün derinliklerinden çıkmaktadır. Bunun yanı sıra sadece doğal kaynak suları ile değil, çevresinde bulunan pınarlardan da beslenmektedir. Tatlı göl suları asla bulanmaz bu nedenden dolayı Eğirdir Gölü her zaman berraktır. Yukarıdan bakıldığından aşağıdakileri oldukça net görebilirsiniz.

Eğirdir Gölü üzerinde iki ada bulunmaktadır. Bu adalardan biri yukarıda da bahsettiğim gibi Yeşil Ada’dır. Diğeri ise Can ada, ancak sadece Yeşil Ada üzerinde yerleşim vardır. Burada tam olarak 100 hane bulunmaktadır. Burada yaşan halkın en büyük geçim kaynağı balıkçılıktır. Bol balığa sahip Eğirdir Gölünde en çok levrek, çapak ve siras çıkmaktadır. Gölde çok fazla balık türüne rastlanmaktadır. Yeşil Ada gölün suyunda son yıllarda yaşanan azalma nedeniyle karayla bağlanmıştır. Gölün derinliği her yıl değişmektedir ancak son zamanlarda oldukça fazla azalmaya başlamıştır. Hatta gölün kurumaya bile başladığı söylenmektedir.

Bölgenin en önemli su havzalarından olan Eğirdir Gölü, 1996 yılının Haziran ayında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir. Göl çevresinde yapılaşmaya hiç bir şekilde izin verilmemektedir. Burada yapılaşma gölün doğasını ve içerisinde yaşayan canlı türüne zarar verebilir. Bu nedenle yasaktır.

Eğirdir Gölü Plajları

Eşsiz manzaralara sahip olan gölün 3 adet plajları bulunmaktadır. Her biri ormanlar ile çevrili mavi bayraklı plajları ile yaz turizmin vazgeçilmez yerleri olmaktadır. Isparta halkının hafta sonu ve yaz aylarında kaçamak yaptıkları plajlarda sadece onlar ile sınırlı kalmayıp turistlerde bu plajlara akın ediyor. Eğirdir Gölü Plajları arasında en çok tercih edileni ise Altınkum Plajıdır. Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaptığınız tatillerden hiç bir farkı yoktur. Buradaki plajlarda bütün imkanları bulmanız mümkündür. Tatiliniz için her şeyin düşülmüştür. Şezlongtan, giyinme kabinlerine ve duş imkanından tuvaletlere kadar her şey bulunmaktadır. Gelin birlikte tertemiz sahillere sahip plajlara göz atalım.

Altınkum Plajı

Altınkum Plajı, Eğirdir ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alır. Eğirdir Gölü plajları arasında en popüler olanlarıdır. Burada çok fazla şey yapabilirsiniz. Sadece suya girmek için değil, kamp yapmak için , karavanlar için ve piknik için özel alanları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tatilinizi uzatmak için burada yer alan bungalov evlerde konaklayarak tatiliniz daha keyifli bir hal alır. Buraya kendi çadırını getirip kurabilirsiniz ya da 25 TL‘ye kiralayabilirsiniz. Altınkum Plajı giriş ücreti 3 TL‘dir. Plaj girişi oldukça uygundur ancak buradaki şezlonglar ve şemsiyeler için ayrı para ödemeniz gerekmektedir.

Bedre Plajı

Listenin ikinci sırasında yer alan Bedre Plajı 2016 yılında hizmete açılmıştır. 1500 metrelik sahile sahip olan plaj oldukça geniştir. Plaj 5 bin kişiye aynı anda hizmet verebilmektedir. Bunun yanı sıra plajın en güzel özelliklerinden birisi 3 kaydıraklı Aqua parkının olması buraya sadece deniz için değil eğlenceli aktiviteler için bile gelebilirsiniz. 1500 araç kapasiteli oto parkı, piknik ve kamp alanları da bulunmaktadır. Plaj içerisinde duş , tuvalet, giyinme kabinleri ve can kurtaran hizmetleri sunulmaktadır. Bedre Plajı giriş ücreti 3 TL‘dir. Ancak diğer hizmetler bu ücrete dahil değildir.

Halk Plajı

Diğer plajlara nazaran oldukça sade olan Halk Plajında çok fazla hizmet bulunmamaktadır. Burası günübirlikçiler için oldukça uygundur. Geniş plajı sayesinde istediğiniz gibi sandalyeleriniz ile oturabilirsiniz. Burada çoğu şey bulunmamaktadır. Bu yüzden hazırlıklı gelmenizde fayda var. Halk Plajı giriş ücreti 2 TL‘dir.

Eğirdir Gölü Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Isparta ilinin Eğirdir ilçesinde yer alan Eğirdir Gölü, şehir merkezi ile arasında 46 kilometre bulunur. İlk olarak Isparta’ya geldiğinizde 50 dakikalık bir yol süresi ile ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinden göle ulaşmak için otobüsleri tercih edebilirsiniz. İstanbul – Isparta arasında 575 kilometre, İzmir ile 455 kilometre, Ankara ile 411 kilometre bulunmaktadır. Özel aracınız ile buraya varmak istiyorsanız yaklaşık 6 saatlik bir yolculuk ile ulaşım sağlayabilirsiniz.