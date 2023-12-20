Ha Long şehrinde yer alan UNESCO Dünya Mirası Listesi‘ne layık bir yerde Ha Long Bay Körfezi olmaktadır. Başlıca ekonomik kaynağı turizm olan bu kent doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmış olarak konumlanmıştır. Ha Gai olan doğu kesiminde daha çok hükümet binaları yer almaktadır. Bunun yanı sıra batı Ha Lon’a bağlanmakta zor olmamakta Bai Chay köprüsü ile kolayca bağlantı sağlanabilmektedir. “Azalan Ejderhalar” anlamı taşıyan Ha Long yapıları ve kendisi ile günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.

Ha Long Gezilecek Yerler Listesi

Ha Long gezilecek yerler adı altında ulaşabileceğiniz mekanları sizlere aktarmadan önce bu şehrin başlıca geçim kaynağının turizm olduğunu hatırlatır, bununla birlikte keşfedilecek pek çok mekanın yer aldığı haberini sizlere vermiş olalım. Listeniz elinizde ise o listeyi hep birlikte doldurmaya başlayabiliriz.

Ha Long Bay

Buranın doğa harikası bir yer olduğunu söylemeden önce UNESCO Dünya Mirası Listesi‘nde yer edinmiş olduğunu sizlere belirtelim. Özellikle de muhteşem doğa fotoğrafları çekebileceğiniz Ha Long Bay hakkında söylenen efsanelerden birisi de Vietnamlılara savaş esnasında ejderha gönderilmiş olması ve bu ejderhanın da ağzından mücevher saçarak körfezde bir set oluşturmuş olduğu yönündedir.

Sung Sot Cave

Giriş ve çıkışlarına bakıldığında oldukça güzel dizaynı sağlanmış Sung Sot Cave mağarası aynı zamanda oldukça büyük bir mağaradır. Mağara hala faaliyette olup, sürekli kendisini yeniliyor olması ile de oldukça dikkat çekici olmaktadır. Mağara içinin aydınlık ve ferah oluşu ziyaretiniz esnasında sizlere sorun yaşamadan gezmenizi sağlıyor. Dağın içerisinde oluşan bu doğa harikası güzelliği daha yakından keşfedin.

Cat Ba Adası

Yürüyüşü ve aynı zamanda da tırmanışı seviyorsanız bu ada tam size göre konumlanmıştır. Aynı zamanda Cat Ba Milli Parkına da ev sahipliği yapan bu Cat Ba Adası‘nı keşif esnasında bisiklet ile turlamak en ideal olan seçenektir. Eğer bisikletiniz yoksa da kiralama şansına sahip olmaktasınız. Eğer burası ile yetinmeyip bölge de yer alan diğer adaları da keşfe çıkmak isterseniz sizlere yardımcı olacak pek çok tur şirketi de mevcuttur.

Tuan Chau

Burası bir ada olmasının yanı sıra adeta adaya giderken yanınıza almanız gereken üç şeyden hiç birini almasanız dahi eksikliğini hissettirmeyecek derecede güzelliğe sahip olan Tuan Chau görülmeye değer yerler arasındadır. Plajının oldukça temiz olmasının yanı sıra canlı müzik eşliğinde yapılan danslarla da keyfinize keyif katacak bu adayı mutlaka ziyaret edip bir tur atmayı da ihmal etmeyiniz.

Tiptop Adası

Ada’nın bu ismi Rus birisinden almış olduğu bilinmektedir. Dileyen bu küçük ada’da yer alan kumsalda ya güneşleniyor ya da yüzmenin keyfini çıkarıyor. Gün batımını seyretmeden ayrılmamanız tavsiyemizdir. Bununla birlikte çekilen fotoğraflarda sizlere minik adadan minik hatıra albümü çıkartmanızda yardımcı olacaktır.

Queen Cable Car

Teleferik ile manzaranın keyfini çıkarma şansına sahip olacağınız bu yerde teleferik de elinizden düşme olasılığı olan eşyaları özellikle de telefon çıkarmamanızı öneririz. Queen Cable Car ile deniz manzaralı teleferik yolculuğu için şimdiden yerlerinizi ayırtınız.

Dragon Park

Burası oldukça şirin bir doğa parkı olmasının yanı sıra parkta dolaşan gemilerde işin cabasıdır. Dragon Park en büyük tema parkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Açılış tarihi çok yakın bir zamanı içeren park 2017 yılında açılmıştır. Parkta video oyunları oynama imkanınız olduğu kadar büyük gözlem tekerleği ile bahçe ve restoranlarında güzelliklerini görmemek mümkün değildir.

Stacking Rocks

Tehlikeli olmasının yanı sıra macera tutkunları adına muhakkak ziyaret edilesi bir yer olmaktadır. Stacking Rocks trekking tutkunları adına oldukça büyük önem arz etmektedir. Muhteşem manzaranın yanı sıra macera dolu anlar sizleri karşılamaya hazırdır. Sizde macera tutkunu iseniz rotanızı bu yöne çevirebilirsiniz.

Pearl Farm

İnci tarlaları evet yanlış duymadınız burası inci tarlaları. Burada adından da anlaşıldığı gibi inci üretimi yapılıyor. Denizin ortasında bidonlarla inşa edilmiş bu tarla inci oluşumunu tüm aşamaları ile bizzat yakından görme imkanı sunan bir tarla burası. Yaklaşık olarak bir incinin oluşumunun 9 yıl sürmüş olduğu söylenmektedir. İşin ilginç tarafı ise incinin oluşmamış olma ihtimalidir. Bunu ancak ömrünüz yeterse 9 yıl sonra öğrenebiliyorsunuz.

Vung Vieng

Vietnam’da yer alan bu tarihi köyü tüm güzellikleri ile keşfetmeye hazır olun. Aynı zamandan yüzen köy olan Vung Vieng de tekne üzerine inşa edilmiş olan bu evde bir süre konaklamanız da oldukça heyecan verici olmaktadır. Sizlere muhteşem bir deneyim katacak olan bu köyü ziyaret etmeniz aynı zamanda sizlere çok şey katacaktır.

Fishing Villa

Burası adından da anlaşılacağı üzere bir balıkçı köyü olmaktadır. Adeta köyün ortasında kurulu olan bir çiftlik de diyebiliriz. İnsanlar burada kendileri için yapmış oldukları adalarda balık tutarak ve bu balıkları da büyük balık çiftliklerinde satarak geçimlerini sağlıyorlar. Kendilerinin inşa etmiş oldukları adalar oldukça yaratıcı görünmektedir.