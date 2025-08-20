Bu yılki eğitim desteği, yardım kartları aracılığıyla nakdi yardım olarak sağlanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayı başında yardım kartlarına yükleme yaparak ailelere ulaştıracak.



Öğrenciler, yardım kartları ile sadece İnegöl Kırtasiyeciler, Züccaciyeciler, Hırdavatçılar ve Bakkallar Odası'na kayıtlı kırtasiyecilerden alışveriş yapabilecek.

İnegöl Kırtasiyeciler, Züccaciyeciler, Hırdavatçılar ve Bakkallar Odası Başkanı Hakan İnkaya yaptığı açıklamada, "Bu yıl sosyal yardımlarda kullanılacak yardım kartları hakkında, İwallet firma yetkilisi Tekin Türkeş Kar tarafından odamıza kayıtlı kırtasiyecilere bilgilendirme yapıldı. Kartlara yapılacak nakdi yükleme sayesinde öğrencilerimiz ihtiyaçlarını odamız üyesi kırtasiyecilerden karşılayabilecek. Hem maddi durumu yetersiz ailelere sağlanan bu anlamlı kırtasiye yardımı için hem de yardım kartları ile kırtasiye alışverişinin odamız üyesi kırtasiyeci esnafımızdan yapılacak olmasından dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e teşekkür ederiz" dedi.