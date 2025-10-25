Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen kongre saygı duruşu ve İstiklal marşıyla başladı.

73612Eeb Abe4 4C83 9Bd8 Fa32Bdacf360Kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Fehmi Doğan, "Bugün ilçe teşkilatımız daha organize, daha inançlı hale gelmiştir. Bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bizim davamız seçimlik değil nesilliktir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. " dedi.

Kongrede Ahmet Aydın ile mevcut Başkan Fehmi Doğan yarışıyor.
Yaklaşık 70 delege tek sandıkta oy kullanacak.

Kaynak: Yavuz Yılmaz